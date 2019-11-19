قنصلية مصر بالسعودية: صرف تعويضات ضحايا رافعة الحرم المكي عام 2015

أعلن القنصل العام المصري في جدة هشام فتحي، عن "صرف تعويضات ضحايا حادث سقوط رافعة الحرم المكي عام 2015، والذي نجم عنه إصابة 22 ووفاة 5 من الجنسية المصرية"، مشيرا أنه "تم استلام 20 شيكا من إجمالي 27، كتعويضات مستحقة للمصابين وللمتوفين جراء ذلك الحادث الأليم".
وشدد على أن "القنصلية ستسمر بالمتابعة مع جميع الجهات المعنية لاستكمال إصدار وصرف باقي الشيكات وكافة المستحقات الحالية والمستقبلية بعد استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لحصول المستفيدين على حقوقهم".
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