الحكومة السودانية توافق على تأجيل مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة الى 10 المقبل

أفادت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" بأن "​الحكومة​ السودانية وافقت على تأجيل مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة إلى العاشر من كانون الأول المقبل بناء على طلب الوساطة".

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