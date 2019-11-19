الحكومة السودانية توافق على تأجيل مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة الى 10 المقبل

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بأن "الحكومة السودانية وافقت على تأجيل مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة إلى العاشر من كانون الأول المقبل بناء على طلب الوساطة".
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