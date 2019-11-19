قائد الأركان الجزائري: لا طموحات سياسية لقيادة الجيش

اكد قائد الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أنه "لا طموحات سياسية لقيادة الجيش، بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة في 12 كانون الأول"، مشيراً إلى "إننا نتعامل دوما مع شعبنا، الذي ننحدر من صلبه بالفعل والعمل وليس بالقول فقط، وليست لدينا طموحات سياسية، ولا أهداف غير تلك التي تصب في مصلحة الجزائر وشعبها".
وأشاد بـ"مظاهرات داعمة للجيش والانتخابات بالقول "نسجل بإعجاب بل وباعتزاز الهبة الشعبية بمختلف مناطق البلاد لمواطنين من مختلف الأعمار أكدوا الالتفاف حول الجيش والدعوة للمشاركة المكثفة في الانتخابات القادمة".
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