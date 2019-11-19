بحث سكرتير ​مجلس الأمن الروسي​، ​نيكولاي باتروشيف​، ورئيس مجلس الأمن القومي ال​إسرائيل​ي، مئير بن شباط، التعاون العسكري بين ​روسيا​ وإسرائيل وتطورات ​الأزمة​ في ​سوريا​. وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي أن "باتروشيف وبن شباط أجريا محادثات ركزا خلالها باهتمام خاص على التسوية السورية والتعاون الروسي الإسرائيلي عبر قنوات وزارتي الدفاع وأجهزة ​العدل​"، مشيراً إلى أن "باتروشيف وبن شباط"قدرا عاليا العلاقات التي تشكلت بين مجلسي الأمن في روسيا وإسرائيل، مشددين على أن هذا الأمر يسهم في التفاهم بين البلدين حول القضايا الأكثر حيوية في الأجندة الإقليمية والعالمية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سكرتير مجلس أمن روسيا بحث مع نظيره الإسرائيلي التسوية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.