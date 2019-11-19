وزير الدفاع التركي: نعمل مع روسيا على حل بعض الصعوبات في سوريا

أشار ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ إلى "وجود بعض الصعوبات في ​الشمال​ السوري، وأن ​تركيا​ تعمل على حلها عبر اللقاءات مع ​روسيا​"، مشيراً إلى أنه "بعيداً عن الدوريات المشتركة مع روسيا مع ​سوريا​، ثمة عدد من الصعوبات معهم، ونعمل على حلها عبر اللقاءات".

وأكد أن "الدوريات المشتركة للقوات التركية والروسية في الشمال السوري، مستمرة بموجب الاتفاق المبرم بين الجهتين"، لافتاً إلى انه "يتم اتخاذ التدابير اللازمة حيال الاستفزازات التي تطال الدوريات المشتركة، مباشرة".