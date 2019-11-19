الدفاع العراقية: متظاهرون حاولوا اقتحام مدرسة بنات غربي بغداد

أوضحت ​وزارة الدفاع العراقية​ أن "ما جرى في منطقة المنصور غربي العاصمة ​بغداد​ هو أن مجموعة من المتظاهرين حاولوا اقتحام مدرسة للبنات"، مشيرة إلى أن "أهالي الطالبات استنجدوا بقوات الفرقة السادسة من ​الجيش العراقي​".

ولفتت الى أنه "بالرغم من ذلك أخذنا الإجراء القانوني مع العناصر، التي لم تتعامل بشكل مهني وهم مودعون للتوقيف. كما أن الضابط أمر القوة المسؤول عن ​حادث تصادم​ المنتسبين والطلبة في منطقة المنصور، وتم إيداعه للتوقيف هو واحد الجنود"، وأضاف: "تصرفهم كان فرديا ولن نقبل به".

وأعلنت الوزارة عن أنها "تتخذ إجراء ضد أي اعتداء على أبنائنا الطلبة وإخوانا المتظاهرين"، بحسب ما ذكره الموقع العراقي".

وتداولت ​وسائل التواصل الاجتماعي​، في وقت سابق، مقطعا مصورا يظهر اعتداء منتسبين في الجيش على عدد من الطلبة المشاركين في الاعتصامات الجارية التي تشهدها البلاد.

وتشهد العديد من المدن العراقية، منذ 25 من تشرين الأول الماضي، ​تظاهرات​ في محافظة ​البصرة​ والعاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع ​القوات​ الأمنية.

