حركة امل تنفي أي علاقة لها ببيان نُسب الى "شباب حركة أمل- اقليم بيروت"

نفت حركة "أمل" أي علاقة لها ببيان نُسب الى "شباب ​حركة أمل​- اقليم بيروت" ونشره أحد المواقع. وكان قد جاء في البيان المتداوَل ما يلي: "بعد ما شهدته الايام الماضية من أحداث وتعديات وعدم احترام لرئيس مجلس النواب نبيه بري واهانات وشتائم نابية عند خروج موكبه الوهمي من المجلس، نحذر جميع الثوار وقطاع الطرق أنها المحاولة الأخيرة لهم، والمرة المقبلة ستكون النهاية لهم، ونحن من سيفتح طريق مجلس النواب من خندق الغميق لزقاق البلاط الى وسط بيروت، فمقام رئيس حركة أمل فوق الجميع دون استثناء، وقد أعذر من أنذر، والعين بالعين."

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