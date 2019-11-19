حسان صقر: كنّا نتمنّى أن يكون هناك إجماع على المطالب في الحراك

لفت عميد الخارجية في ​الحزب السوري القومي الإجتماعي​ ​حسان صقر إلى أنّ "الكلام عن عرقلة حزبنا لـ"بوسطة ​الثورة​" في جدرا عار من ​الصحة​، ولا علاقة لنا بهذا الأمر"، مبيّنًا "أنّنا كنّا نتمنّى أن يكون هناك إجماع على المطالب في الحراك"، مركّزًا على أنّ "الحراك ليس خطة ميدانيّة، إنّما برنامج ولكنّنا رأينا أنّ الخطة الميدانيّة تقدّمت على البرنامج".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "الخطة الميدانيّة لها علاقة ب​قطع الطرق​، والكلام عن ​حكومة تكنوقراط​ هو برنامج مرحلي"، مؤكّدًا أنّ "أيّ مواطن لا يستطيع الطلب من أحد أن يكون مع الثورة لأنّه يريد حكومة تكنوقراط، ولا يجب اختصار عظمة ما يحدث بطلب حكومة تكنوقراط من مستقلّين" ورأى أنّ "اليوم، هذه الثورة راكمت انتصارات عدّة، وأصبح عليها مسؤوليّة ولديها القدرة على "الفيتو" في البلد، ويجب ان يكون لديها القدرة على ​البناء​".