وهاب: من طلب من الحريري الاستقالة لن يسمح له بالعودة

أكّد رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنني أتمنى على 8 آذار والتيار الوطني عدم دفن الرأس في الرمل والإقتناع بأن من طلب من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الاستقالة لن يسمح له بالعودة وبالتالي إختيار من لديه مصداقية أكثر منه كليلى الصلح مثلاً تتحلى بنظافة كف لبنانية لا مذهبية وتلاقي قبول كبير حتى لا نبقى منتظرين الإنهيار المالي التام"، مضيفًا: "على الجميع أكانوا في السلطة يعرقلون التشكيل أم في الشارع يقطعون الطرق ويعطلون البلد ويساهمون في إفلاس الشركات أن الناس لن ترحمهم وستلعنهم جميعاً عندما تفقد مدخراتها وجنى عمرها ووظائف أولادها الوضع أخطر مما تتصورون".

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