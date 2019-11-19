طالب عضو هيئة تنسيق "الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" ​محمد شاكر القواس​ نواب "الثورة" ممن قاطعوا ​جلسة مجلس النواب​ اليوم لحسابات سياسية وشعبوية وإنتهازية على حساب مصالح ومطالب الشعب الحقيقية بإقرار القوانين الإصلاحية ل​محاربة الفساد​ واسترجاع ​المال​ العام المنهوب بالإستقالة ومن ثم إثبات مشروعيتهم الشعبية و"الثورية" كما يدعون في دورات انتخابية فرعية لاحقة كمستقلين عن اللوائح والتحالفات الحزبية بعيداً عن البهلوانيات السياسية والغوغائيات الشعبية وعدة العمل المسرحي الجديد".

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كانت هذه تفاصيل خبر القواس يطالب "نواب الثورة" بالاستقالة ثم إثبات مشروعيتهم بالترشح كمستقلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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