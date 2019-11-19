النشرة: مجهولون اعترضوا سيارة يقودها موظف بإحدى شركات على طريق عام بعلبك وسلبوه 11 مليون ليرة لبنانية

أفاد مراسل "النشرة" في ​بعلبك​ بأن "مجهولين اعترضوا سيارة لتوزيع سكاكر يقودها موظف بإحدى شركات على طريق عام بعلبك يونين وسلبوه 11 مليون ليرة لبنانية".

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