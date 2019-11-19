الدفاع المدني: إخماد حريق سيارة و كاراج في المدينة الصناعية في صيدا

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن "حريقا شب داخل كاراج لصيانة محركات السيارات وسيارة مركونة بداخله في المدينة الصناعية في صيدا"، مشيرةً إلى أن "عناصر من الدفاع المدني عملت على إخماده وقد اقتصرت الاضرار على الماديات".
وفي التفاصيل، افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن "حريقا كبيرا شب في كاراج الجباعي لتصليح السيارات والذي يقع في الطبقة السفلية في احد بلوكات المدينة الصناعية الأولى في مدينة صيدا"، مشيراً إلى أن "فرق وسيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني وفوج إطفاء بلدية صيدا توجهت الى المكان وبدأت عملية تطويق النيران التي امتدت الى سيارات داخل الكاراج المذكور حيث تواجه صعوبة في ذلك وقد ادى الى اصابة خمسة اشخاص بحالات اختناق جرى نقلوا الى مستشفيات".
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