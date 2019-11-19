علّق الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "لتشكيل ​السلطة​ من جديد، بدءاً من إسقاط ​الحكومة​ القائمة، حلّ ​مجلس النواب​ وإسقاط ​رئيس الجمهورية​ الذي أثبت أنه غير متوازن مع مكونات الشعب والذي يرتمي بحضن "​حزب الله​" ومنحاز ل​إيران​ وإسقاط جميع نتائج ​التسوية الرئاسية​ وكل نتائج هيمنة إيران على واقعنا السياسي من خلال إعادة تشكيل السلطة"، مضيفًا: "التحية لكل المنتفضين ولكل رجالات الثورة، نرى فيكم أملا كبيراً، والإشارات الأولى مطمئِنة لكفاءتكم الوطنية والعلمية ولنزاهتكم ولرؤيتكم المترفّعة عن المذهبية والطائفية والمناطقية. أحيَيتُم الأمل فينا لبناء وطن كنا نحلم به، لبنان "سويسرا الشرق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: لإسقاط رئيس الجمهورية الذي أثبت أنه غير متوازن مع مكونات الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.