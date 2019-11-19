أفادت قناة الـ"NBN" أن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، لفت في تصريح أمام زواره الى أن "​الكتل النيابية​ والنواب حسب ما صرحوا كانوا صادقين لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت به بخصوص الجلس التشريعية ورب ضارة نافعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بري: هناك جهات لم تلتزم بما وعدت به بخصوص الجلسة التشريعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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