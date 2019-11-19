مسؤول أميركي: إيران مسؤولة عن الهجمات على شركة أرامكو واستخدمت فيها صواريخ كروز وطائرات مسيرة

أكّد مسؤول أميركي أن "​إيران​ مسؤولة عن الهجمات على شركة ​أرامكو​ واستخدمت فيها ​صواريخ​ كروز وطائرات مسيرة"، مشيرًا الى أن "إيران تقدم التدريب والتمويل لوكلائها في المنطقة خاصة في سوريا والعراق".

ولفت الى أن "النفقات العسكرية الإيرانية تعرضت لنكسة بسبب العقوبات ولكن حكومة طهران مازالت تركز على تطوير الصواريخ".