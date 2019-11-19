أكّد مسؤول أميركي أن "إيران مسؤولة عن الهجمات على شركة أرامكو واستخدمت فيها صواريخ كروز وطائرات مسيرة"، مشيرًا الى أن "إيران تقدم التدريب والتمويل لوكلائها في المنطقة خاصة في سوريا والعراق".
ولفت الى أن "النفقات العسكرية الإيرانية تعرضت لنكسة بسبب العقوبات ولكن حكومة طهران مازالت تركز على تطوير الصواريخ".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: إيران مسؤولة عن الهجمات على شركة أرامكو واستخدمت فيها صواريخ كروز وطائرات مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.