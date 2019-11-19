رويترز: فرنسا قلقة من عدم احترام إيران لالتزاماتها بالاتفاق النووي

أفادت وكالة "رويترز" بأن "السلطات الفرنسية ​فرنسا​ عبّرت عن قلقها البالغ من عدم احترام إيران لتعهداتها النووية والذي قد يكون له عواقب خطيرة في ما يتعلق بالانتشار النووي".

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