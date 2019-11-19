العفو الدولية: اكثر من 100 متظاهر قتلوا في انحاء ايران بقمع التظاهرات

أعلنت ​منظمة العفو الدولية​ أن |تقارير موثوقة تشير إلى أن اكثر من 100 متظاهر قتلوا في انحاء ​ايران​ منذ أن أمرت السلطات ​قوات الأمن​ بقمع ​التظاهرات​ التي اندلعت عقب رفع اسعار ​البنزين​"، مشيرة الى أن "حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر".

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