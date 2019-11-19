شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تطالب وزارة التخطيط بتخصيص 400 مليون جنيه لـ3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بموافاة اللجنة برد كتابي يُفيد بتوفير مبلغ 400 مليون جنيه لصالح الباب السادس بموازنة محافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية للسنة المالية 2019/2020، خلال يومين من تاريخه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمتابعة تنفيذ توصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص الاعتمادات المالية المُقررة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) لمحافظات كفر الشيخ والبحيرة بمبلغ قدره 400 مليون جنيه.

وكانت اللجنة قد أوصت أيضا بدعم اعتمادات موازنات وحدات الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية بمحافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ بإجمالى 400 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات)، بواقع 100 مليون جنيه لمحافظة كفر الشيخ، و150 مليون لمحافظة الشرقية، و150 مليون جنيه لمحافظة البحيرة.