شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على قرض تمويل مشروع شبكات الأمان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم 576 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الاضافى لمشروع دعم شبكات الامان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لاعادة الاعمار والتنمية وذلك بمبلغ 500 مليون دولار امريكى والموقع بتاريخ 11/9/2019.

ويهدف القرض الى دعم شبكات الامان الاجتماعى ودعم الحكومة فى انشاء برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى وتحسين كفاءة الحصول على الفرص الاقتصادية.

وقال النائب محمد أبو حامد ، إن مشروع القرض هدفه مد مشروع تكافل وكرامة لمدة 3 سنوات ، مضيفا انها تضمنت شروط تخص سلامة الاجراءات وصرف الاموال وان تصل الى مستحقيها وان تستعين وزارة التضامن بجهة تقييم مستقلة لقياس اثر تطبيق المشروع .