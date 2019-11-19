شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يرفع الجلسة العامة ويدعو للتالية 8 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة علي عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة، ومناقشة بيانات عاجلة مقدمة من النواب تناولت قضايا حيوية تمس المواطن المصرى ، ودعا رئيس البرلمان، إلي انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، مضيفاً : " ربما يتخللها جلسه " .

وشهدت الجلسة العامة اليوم توجيه الدكتور علي عبد العال، عدد من الرسائل والإيضاحات الهامة، في مقدمتها التأكيد علي أن دور الانعقاد الحالى ليس هو دور الانعقاد الأخير كما يعتقد البعض، بقوله : "مدة المجلس الحالى تنتهى 9 يناير 2021 الساعة 12 مساءً، وحتى هذه اللحظة لهذا المجلس أن يقر ما يشاء من تشريعات وأن يدعى إلى جلسة خاصة أو طارئة أو عادية".

كما أعلن عبد العال، رفض البرلمان المصرى واستنكاره للتصريح الصادر صباح اليوم من وزير الخارجية الأمريكية، الذى قال فيه أن بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة فى فلسطين أمر لا يخالف القانون الدولى.