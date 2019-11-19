شكرا لقرائتكم خبر عن "س و ج " ..كيف تفهم ما قاله رئيس البرلمان بخصوص دور إنعقاد جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار تصريح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأن هناك دور انعقاد جديد، يبدأ فى أكتوبر المقبل، جدلاً بين المتابعين لأداء البرلمان، خاصة وأنه قد ظن الجميع بأن الفصل التشريعى للمجلس الحالى سيضم خمسة أدوار إنعقاد، آخرهم دور الانعقاد الحالى، المقرر إنتهائه فى يوليو المقبل.

وهنا يطرح ”الخليج 365” عدداً من الأسئلة والإجابات التى توضح الصورة الكاملة:

ما الذى دفع رئيس البرلمان للحديث عن أن هناك دور انعقاد جديد فى اكتوبر المقبل؟

حينما طالب النائب أسامة هيكل بضرورة مناقشة تقارير لجنة القيم الخاصة بمخالفات النواب، وتحديداً واقعة تسريب فيديو جنسى على جروبات النواب الذى أساءت للنواب على حد تعبيره، متسائلاً، : "لو لم نعرضها دور الانعقاد الحالى والأخير، متى نعرضها إذن؟، وهل سكوتنا علي الأحكام القضائية لدى عدد من النواب، وتقارير لجنة القيم ستعكس صورة للرأى العام أننا نتستر على الفساد؟".

وهو ما دفع رئيس البرلمان فى معرض تعقيبه على النائب أسامة هيكل، أن يوضح بأن دور الانعقاد الحالى ليس هو دور الانعقاد الأخير كما يعتقد البعض، وأن مدة المجلس الحالى تنتهى 9 يناير 2021 الساعة 12 مساءً، وذلك إعتماداً على أن الفصل التشريعى مدته خمس سنوات كما نص الدستور واللائحة، وبما إنه بدأ فى 9 يناير 2016، إذن ينتهى فى 9 يناير 2021.

Advertisements

وأكد رئيس البرلمان، على أنه حتى هذه التاريخ لهذا المجلس أن يقر ما يشاء من تشريعات وأن يدعى إلى جلسة خاصة أو طارئة أو عادية، وبالتالى هناك دور آخر فى أكتوبر القادم، وليس معنى إن مدة الفصل التشريعى 5 سنوات إن هناك 5 أدوار انعقاد، ممكن يكون 6 أو 7 أدوار انعقاد، على حد تعبيره.

وماذا يعني كلام رئيس البرلمان ببساطة؟

معناه ببساطة، أن دور الانعقاد الخامس الحالى سينتهى فى يوليو المقبل، ثم سيعقد البرلمان دور سادس جديد يبدأ من أكتوبر 2020 وحتى 9 يناير 2021.

وكيف نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذا الأمر؟

المادة 274 تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وما هو مصدر الجدل بين المتابعين لأداء البرلمان بشأن حديث رئيس البرلمان؟

مصدر الجدل يتلخص فى نقطتين، أولهما أن اللائحة نصت على أن دور الانعقاد مدته تسعة أشهر على الأقل، ووفقاً لحديث رئيس البرلمان فإن دور الانعقاد السادس سيبدأ من اكتوبر 2020 وحتى يناير 2021، أى بواقع أربعة أشهر فقط، ولكن رئيس البرلمان أوضح هذة النقطة بقوله، : "ليس هناك ربط بين الفصل التشريعى وأدوار الانعقاد، دور الانعقاد الكامل 9 أشهر وهناك دور ناقص لإنزال ما مضى من المدة ممكن تكون 5 أو 6 أشهر، ويُطلق عليه دور الانعقاد الناقص".

أما النقطة الثانية، فتأتى من واقع ما نص عليه الدستور فى المادة 106، بأنه يجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، أى أن فترة الأربعة أشهر فى الدور السادس المقبل، سيصعب علي النواب حضور جلسات البرلمان فى الشهرين الأخيرين منها، لإنشغالهم فى انتخابات الدوائر.