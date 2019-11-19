شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على منحة المساعدة مع أمريكا بشأن تحسين النتائج الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/8/2019.

ويهدف التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة إلى اتاحة مبلغ يقدر بعشرة مليون و50 ألف دولار من الوكالة الدولية للتنمية.