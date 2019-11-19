شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفير غانا يؤكد لـ"افريقية النواب" أهمية اللجنة الدائمة لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبلت لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان ، اليوم الثلاثاء، السفير ويلفريد ني - سفير دولة غانا بالقاهرة، في إطار دعم العلاقات بين مصر وغانا وبحث سبل التعاون بين الدولتين.

وأكد النائب طارق رضوان – حسب البيان الصحفي الصادر اليوم - أهمية غانا كدولة محورية في أفريقيا بالنسبة لمصر وعلى ضرورة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، على رغبة لجنة الشئون الأفريقية في التواصل مع البرلمان الغاني، وبحث فرص التعاون بين مصر وغانا خاصة لشباب البلدين.

وأعرب السفير عن سعادته للقاء أعضاء اللجنة بالبرلمان المصرى، مشيداً باستقبال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري لرئيس برلمان غانا عند زيارته للقاهرة، كما ثمن دور مصر في مساعدة غانا لاستضافة مقر منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

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وأكد السفير الغاني، ضرورة أن يكون هناك لجنة دائمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين لافتاً إلي أنه تم الاتفاق على انعقاد اجتماع للجنة الثنائية بين البلدين في كافة المجالات بداية من العام القادم.

وأشار سفير غانا، إلى امتلاك مصر للخبرات والكفاءات التي من الممكن أن تستفيد بها دولة غانا، فمصر لديها تكنولوجيا زراعية، بالإضافة إلى احتياج دولة غانا للخبرات المصرية في مجال استخراج البترول والغاز وإعادة تكريره.

كما ناشد الجانب المصري بالمساهمة في إنشاء قاعة مؤتمرات بغانا أسوة بما في شرم الشيخ، مشيراً إلي أنه من المتوقع حضور رئيس غانا منتدى الاستثمار الذي سوف يعقد بالعاصمة الإدارية، لما له من أهمية لتعزيز الاستثمارات بين الدول الأفريقية وغيرها، للتطلع إلى خلق فرص استثمارية بين البلدين في كافة المجالات المختلفة.