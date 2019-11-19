الجيش السوري يعزز قواته في المنطقة الحدودية مع تركيا

عزز الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، مواقع قواته في المنطقة الحدودية مع تركيا، حيث دخل إلى 5 نقاط جديدة بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن قوات الجيش السوريوسعت انتشارها في الريف الغربي لناحية تل تمر بمسافة 10 كيلومترات ودخلت إلى 5 نقاط جديدة، وهي قرية الدشيشة وقرية الطويلة ومزرعة شويش وأخرى في غرب الطويلة إضافة إلى قرية أم الخير.
واستكملت قوات حرس الحدود في الجيش السوري، يوم 14 نوفمبر، انتشارها على الحدود مع تركيا بدءا من ريف رأس العين الشمالي الشرقي وصولا إلى بلدة عين ديوار بريف المالكية بطول أكثر من 200 كيلومتر.
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