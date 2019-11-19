مباحثات روسية صينية لمواجهة محاولات التدخل الخارجي

أكد رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي(الغرفة العليا للبرلمان) أندريه كليموف أن البرلمانيين الروس والصينيين سيبحثون في 25 نوفمبر الجاري في بكين التصدي لمحاولات التدخل الخارجي في الشئون الداخليةللدول .
وقال كليموف،خلال مؤتمر صحفي بمقر المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا ـ سيفودنيا"، اليوم الثلاثاء: "سنجري حوارا جادا للغاية في بكين مع نظرائنا الصينيين يتعلق بمواجهة التدخل الخارجي في الشئون الداخليةللدول ذات السيادة" ، معربًا عن أمله بأن تتيح هذه المشاورات إمكانية الخروج ببرنامج واحد وبرأي ونهج موحدين تجاه هذا الموضوع المهم للغاية.
وأضاف:"سنستمر في العمل في الاتجاه الروسي الصيني، بما في ذلك بشأن موضوع منع ومواجهة التدخلات الخارجية في شئوننا".
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