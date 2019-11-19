أمير الكويت: لن نسمح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها

أكد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم الاثنين، أنه لن يسمح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها.

وقال سموه، في كلمة وجهها مساء اليوم الاثنين إلى الشعب الكويتي ونشرتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "الكويت دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام".

وأكد سموه "أن ذلك لا يعني أبداً أن نسمح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر وهي تجربة مؤلمة عاشها الشعب الكويتي وعانى مرارتها وقساوتها".

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وشدد سموه على أن "القضاء الكويتي مشهود له بالاستقلالية والنزاهة وهو موضع تقدير واعتزاز من الجميع، الأمر الذي يغني عن تبادل الاتهام في ساحة الإعلام بل هو السبيل الأجدى لتحقيق غاية الإصلاح".