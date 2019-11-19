كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من المقرر افتتاح متحف زايد الوطني في 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الإماراتية اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم افتتاح متحف زايد الوطني الذي طال انتظاره في أبو ظبي في عام 2012 ، أخيرًا، سيفتح أبوابه للجمهور في عام 2021 .

وتُظهر لقطات الفيديو التي أصدرتها الوزارة، بناء المتحف الذي تبلغ مساحته 44000 متر مربع والذي تم الإعلان عنه في عام 2007 كواحد من ثلاثة متاحف رئيسية تم التخطيط لها في المنطقة الثقافية لجزيرة السعديات - متحف اللوفر أبو ظبي المجاور، وقد افتتح في عام 2017، بينما لم يتم البدء في غوغنهايم بعد.

وقد تم الكشف عن تاريخ افتتاح المتحف بعد زيارة قام بها الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الموقع في الأسبوع الماضي.

وفي بيان للوزارة، "يجري العمل في متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيروي قصة المغفور له الشيخ زايد، الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة ويسلط الضوء على تاريخ المنطقة وعلاقاتها الثقافية مع البلدان في جميع أنحاء العالم ".

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حيث يدور تصميم متحف زايد الوطني، الذي صممه المهندسون المعماريون البريطانيون فوستر وشركاؤه، حول مجموعة رائعة من خمسة أبراج فولاذية مرتفعة مستوحاة من أجنحة الصقر، الرمز الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. بحيث يشتمل الطابق الأرضي للمبنى على معرضين يعرضان حياة مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد آل نهيان، بينما يضم الطابق الأول أربعة معارض على شكل جراب تفصل تاريخ البلاد.

كما ستشمل مجموعة المتحف أقدم لؤلؤة في العالم ،تم العثور عليها في جزيرة مروة العام الماضي، بالإضافة إلى عقد من الشيخ زايد للمغنية المصرية أم كلثوم خلال زيارتها لأبو ظبي عام 1971.

كما سيعرض المجموعات والقروض الوطنية من المتاحف العالمية الرائدة.

علاوة على ذلك ، سوف يولي المتحف "اهتمامًا خاصًا بالتعليم العام، مع برنامج تعليمي يتم تطويره حاليًا بالتوافق مع المناهج المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيعمل متحف زايد الوطني كمركز للبحوث الأثرية والتراثية.