الحكومة السودانية توافق على تأجيل مفاوضات السلام إلى 10 ديسمبر

أعلنت الحكومة السودانية، مساء الثلاثاء، الموافقة على تأجيل مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة إلى العاشر من ديسمبر المقبل، بناء على طلب الوساطة.

هذا وأوضحت مصادر بأن مفاوضات مسار دارفور والحركة الشعبية "شمال" إلى جانب الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، ستبدأ في وقت واحد، أي بعد أسبوعين أو أكثر، منوها بأنه كان من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشكل منفصل لكن الآن هنالك رؤية لتبدأ في وقت واحد.

و كشفت ذات المصادر عن زيارة وفد من الوساطة السودانية بين الفرقاء بجمهورية جنوب السودان، إلى جوبا لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة اليوغندية الثلاثية بين رئيس جوبا الفريق أول سلفاكير ميارديت ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بحضور الرئيس الأوغندي يوري موسفيني .

Advertisements

وقالت المصادر: وفد من لجنة السلام التي تم تكوينها مؤخراً سيغادر إلى جوبا الخميس المقبل لمتابعة مخرجات القمة اليوغندية الثلاثية".

وأضافت: "الوفد الذي يترأسه نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان حميدتي، يتكون من عضوية كل أعضاء مجلس السيادة الفريق ياسر العطا ومحمد حسن التعايشي ووزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس".

وفي 12 سبتمبر الماضي، وقّع وفد حكومة السودان اتفاق "إعلان جوبا" مع تحالف الجبهة الثورية الذي يضم نحو 6 فصائل مسلحة، واتفاقاً مماثلاً مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) بقيادة عبدالعزيز الحلو.