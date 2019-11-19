المعارضة الإيرانية: مقتل 25 شخصا برصاص قوات الأمن في كرمانشاه

وأوضحت المنظمة أن ممارسات السلطات الإيرانية تكشف نهجا مروعا للقتل خارج نطاق القانون.

ويذكر أن طالبت منظمة "العدالة من أجل إيران" الحقوقية دول الاتحاد الأوروبي بالتدخل العاجل إزاء قمع قوات الأمن للمحتجين السلميين ضد غلاء سعر البنزين بإيران.

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ودعت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد قوات الأمن الإيرانية ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا في حكومة طهران، بسبب دورهما الرئيسي في قمع الاحتجاجات الشعبية على مدار الأيام الأخيرة.

وأوضحت "العدالة من أجل إيران"، في بيان لها، أن النظام الإيراني يقطع تواصل ملايين الإيرانيين مع العالم بعد فصل الإنترنت مع اندلاع الاحتجاجات، الجمعة الماضي، عقب قرار بزيادة سعر البنزين محليا بنسبة 300%.

وقدمت المنظمة الحقوقية مستندات ومقاطع مصورة موثقة إلى مسؤولين أوروبيين تظهر إطلاق عناصر قوات الأمن الرصاص الحي بوجه المحتجين في 15 مدينة ومقاطعة إيرانية على الأقل.

وأظهرت تلك الأدلة أن عناصر أمنية إيرانية اعتلت مباني حكومية، وأطلقت النار على متظاهرين في الشوارع بالأسفل، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.