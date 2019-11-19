"العفو الدولية": مقتل 106 متظاهرين على الأقل في 21 مدينة إيرانية

أعلنت منظمة العفو الدولية، مساء الثلاثاء، مقتل 106 متظاهرين على الأقل في 21 مدينة إيرانية، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت المنظمة أن ممارسات السلطات الإيرانية تكشف نهجا مروعا للقتل خارج نطاق القانون.

ويذكر أن طالبت منظمة "العدالة من أجل إيران" الحقوقية دول الاتحاد الأوروبي بالتدخل العاجل إزاء قمع قوات الأمن للمحتجين السلميين ضد غلاء سعر البنزين بإيران.

ودعت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد قوات الأمن الإيرانية ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا في حكومة طهران، بسبب دورهما الرئيسي في قمع الاحتجاجات الشعبية على مدار الأيام الأخيرة.

وأوضحت "العدالة من أجل إيران"، في بيان لها، أن النظام الإيراني يقطع تواصل ملايين الإيرانيين مع العالم بعد فصل الإنترنت مع اندلاع الاحتجاجات، الجمعة الماضي، عقب قرار بزيادة سعر البنزين محليا بنسبة 300%.

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وقدمت المنظمة الحقوقية مستندات ومقاطع مصورة موثقة إلى مسؤولين أوروبيين تظهر إطلاق عناصر قوات الأمن الرصاص الحي بوجه المحتجين في 15 مدينة ومقاطعة إيرانية على الأقل.

وأظهرت تلك الأدلة أن عناصر أمنية إيرانية اعتلت مباني حكومية، وأطلقت النار على متظاهرين في الشوارع بالأسفل، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكر بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التي تتزعمها مريم رجوي أن أعداد جرحى احتجاجات البنزين بلغت 3 آلاف جريح على الأقل.

وأوضح البيان أن أعداد المعتقلين وصلت لأكثر من ألف منذ بداية المظاهرات التي اندلعت الجمعة الماضية.

ودعت رجوي، حسب البيان، أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع دولي طارئ لشرح الموقف إزاء جرائم نظام خامنئي، إضافة لجرائم مليشيا الحرس الثوري الإيراني.