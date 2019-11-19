كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 19/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || روسيا تعلن عملية عسكرية تركية جديدة في سوريا

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنها تشعر بالدهشة لتعهد تركيا بإجراء عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا إذا لم يتم تطهير المنطقة من أشخاص تصفهم أنقرة بالإرهابيين محذرة من أن أي خطوة من هذا القبيل ستضر بجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تتهم الولايات المتحدة بـ"ازدواجية المعايير"

اتهمت الصين أمريكا "بالمعايير المزدوجة" بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن حكومة هونج كونج تتحمل المسؤولية الرئيسية عن إعادة الهدوء إلى المستعمرة البريطانية السابقة، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز". أخبار عالمية عاجلة اليوم || تأجيل جلسة البرلمان اللبناني بسبب الاحتجاجات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعلن تأجيل الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يصار إلى تحديدها لاحقا.

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