عاجل.. ميركل تستقبل القادة المشاركين في قمة العشرين

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء يوم الأحد الماضي، إلى العاصمة الألمانية برلين؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا، وعقد لقاءات مع عدد من المسؤلين هناك حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مجموعة العشرين

هو منتدى تأسس سنة 1999، بسبب الأزمات المالية في التسعينات، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا يمثل أكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام، وتهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي، فإن مجموعة العشرين تمثل ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم وأكثر من 90% من الناتج العالمي الخام (وهو مجموع الناتج المحلي الخام لجميع بلدان العالم).

هذا واجتمع رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية، في يوم 15 نوفمبر 2008، ولأول مرة في تاريخها.