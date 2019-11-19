كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرات العودة في غزة تعلن تأجيل الاحتجاجات للأسبوع الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت الهيئة أن الهدف من التأجيل للأسبوع الثاني على التوالي "إفساح المجال لجماهير شعبنا لمواصلة مؤازرة ذوي الشهداء، والجرحى والمتضررين من العدوان الإسرائيلي الغاشم".
وكان 34 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات بجروح في جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، في نهاية الأسبوع الماضي، استمرت أكثر من 48 ساعة وانتهت بوساطة مصرية.
وتتواصل مسيرات العودة على أطراف شرق قطاع غزة منذ 30 مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف 2007.
ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، أن 256 شهيدًا ونحو 30 ألف جريح سقطوا منذ بداية مسيرات العودة في الثلاثين من مارس الماضي.
وأوضحت الإحصائية، أن 49 من الشهداء أطفال، و6 إناث، ومسن واحد.
فيما أصيب 29382 فلسطينيًا، من بينهم 15528 نقلت للمستشفيات، من بينها 3025 طفلًا، و1008 من الإناث. حيث أصيب 6580 بالرصاص الحي، و819 بالرصاص المطاطي، و2292 اختناقا بالغاز، و1918 بشظايا مختلفة، و1330 بانفجار قنبلة غاز، و2589 إصابات أخرى.