كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن عملية عسكرية تركية جديدة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنها تشعر بالدهشة لتعهد تركيا بإجراء عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا إذا لم يتم تطهير المنطقة من أشخاص تصفهم أنقرة بالإرهابيين محذرة من أن أي خطوة من هذا القبيل ستضر بجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ونُقل عن وزير الخارجية التركي "ميفلوت كافوس أوغلو" قوله يوم الاثنين إن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا إذا لم يتم تطهير المنطقة من ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية.

ونقلت عنه وكالة الأناضول المملوكة للدولة قوله إن روسيا والولايات المتحدة لم تفعلا ما هو مطلوب بموجب الاتفاقات التي أوقفت الهجوم التركي الشهر الماضي ودعوتهما للوفاء بتعهداتهما.

وتعكس تعليقاته ورد الفعل الروسي الفاتر عليها التوترات الناشئة بشأن سوريا بين موسكو وأنقرة بعد أقل من شهر من توقيع الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على صفقة شهدت انتشار القوات السورية والروسية في شمال شرق سوريا لإزالة وحدات حماية الشعب الكردية الكردية، والمقاتلين وأسلحتهم من الحدود مع تركيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن ما أثار دهشة بيان كافوسوغلو على عدة مستويات مختلفة وأن موسكو قد أوفت بكامل التزاماتها بموجب اتفاق بوتين - أردوغان.

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وصرح الميجر جنرال ايغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في بيان، بفضل مجموعة من التدابير التي نفذها الاتحاد الروسي، كان من الممكن تحقيق استقرار كبير في الوضع.

وأضاف كوناشينكوف: أن دعوة رئيس وزارة الخارجية التركية للقيام بعمل عسكري لا يمكنها إلا تصعيد الوضع في شمال سوريا بدلًا من ترتيب الأمور على النحو المبين في مذكرة مشتركة موقعة من رئيسي روسيا وتركيا.

وذكر المجالات التي اعتقد أن روسيا ساعدت فيها على تحقيق تقدم حقيقي، بما في ذلك الفصل السريع بين الأطراف المتصارعة وإجراء دوريات مشتركة مع القوات المسلحة التركية.

وقال إن موسكو بصدد نشر المزيد من الشرطة العسكرية الروسية في شمال شرق سوريا، وإنشاء مستشفيات ميدانية للمدنيين، وتوزيع المساعدات الإنسانية وإعادة بناء البنية التحتية.