كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا: نرغب باستعادة أراضينا من روسيا خلال قمة ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تريد التفاوض على جدول زمني واضح لعودة أراضيها ومواطنيها من روسيا في قمة رباعية بشأن الصراع تعقد في منطقة دونباس في ديسمبر.

وقال عن القمة المقررة بين أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا: "أبغي نتائج… ينبغي لنا الاتفاق على عودة الأراضي. أتحدث أولا عن جداول زمنية واضحة".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية "قصر الإليزيه"، أن باريس تستضيف قمة رباعية في التاسع من ديسمبر المقبل تتناول النزاع في أوكرانيا، وتشهد أول لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفة: "سينضم الرئيسان إلى نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في إطار الاجتماع الرامي لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا حيث ينشط انفصاليون موالون لموسكو"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكان وزير خارجية النمسا ألكساندر شالينبرج، قال في وقت سابق، إنه لا يمكن حل النزاع في شرق أوكرانيا إلا من خلال تنفيذ اتفاق "مينسك"، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لتحقيق السلام الإقليمي ودعم السيادة الأوكرانية داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

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وبحث "شالينبرج"، خلال لقائه نظيره الأوكراني "فاديم بريستريكو"، أمس الخميس، في كييف، وفقًا لبيان وزارة الخارجية، العلاقات الثنائية الممتازة، مشيرًا إلى أن النمسا تعد من بين أكبر 10 مستثمرين في أوكرانيا كما يعيش 11 ألف أوكراني في النمسا.

وهنأ وزير خارجية النمسا، الرئيس الأوكراني فلاديمير سيلينسكي على أجندة الإصلاح الطموحة في البلاد، مؤكدًا أن النمسا ستظل صديقًا حميمًا لأوكرانيا، وستواصل دعمها بنشاط لجهود السلام في شرق أوكرانيا في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

واتفاقية مينسك هي اتفاقية وقعها ممثلون عن روسيا الاتحادية، وجمهورية أوكرانيا، وجمهورية دونتسك الشعبية، وجمهورية لوجانسك الشعبية لإنهاء الحرب بمنطقة دونباس في أوكرانيا في 5 سبتمبر 2014، فيما لم ينه اتفاق منسك الأعمال العدائية بين الأطراف المتحاربة، لذا فقد اجتمع قادة أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا في قمة منسك في 11فبراير 2015 واتخذوا سلسلة إجراءات تنهي الحرب في منطقة دونباس، وسمي الاتفاق "منسك 2"، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشة فيله".