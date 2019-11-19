عاجل.. الملك يُعين شكيب بنموسى رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، شكيب بنموسى وكلفه برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. وأعلن الديوان الملكي في بلاغ له أن شكيب بنموسى تم استقباله في قصر الرباط، وتعيينه لرئاسة اللجنة.

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