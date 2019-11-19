الخارجية اليمنية تدين اعتراف إيران بالميليشيات وتسليم ممثلها المقار الدبلوماسية التابعة لليمن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:45 مساءً, 19 نوفمبر 2019 م المناطق _ عدن أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام النظام الإيراني – الداعم الأول للإرهاب في العالم – بالاعتراف بممثل ميليشيا الحوثي الإرهابية وتسليمه المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران .

وعدت الوزارة في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن ذلك مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني لا سيما القرار ٢٢١٦ .

وحمّلت الخارجية اليمنية النظام الإيراني مسؤولية تبعات هذا الانتهاك الصارخ الذي يؤكد تورط إيران في دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية واعترافها بها, وكذا مسؤولية الإخلال بحماية مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية المنقولة وغير المنقولة، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع هذا السلوك الإيراني المشين .

ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا السلوك الباطل غير المسؤول.

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