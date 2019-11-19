تمرين عسكري إسرائيلي قرب الحدود مع لبنان وسوريا

تل أبيب ـ د ب أ: أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي تمرينا عسكريا مفاجئا في المنطقة الشمالية قرب الحدود مع لبنان وسوريا. وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر صفحته على موقع تويتر، أن “تمرينا عسكريا مفاجئا لفحص جاهزية وقدرات القيادة الشمالية العسكرية العملياتية بدأ قبل قليل”. وأضاف أنه “من المتوقع انتهاء التمرين المفاجئ، الذي سيجرى في شمال دولة الاحتلال وخاصة في منطقة الجليل الأعلى، اليوم الثلاثاء”. وأشار إلى أن “المنطقة ستشهد حركة نشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن والطائرات، كما ستسمع صافرات ودوي انفجارات”.

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