تعرف على ترتيب مجموعة العراق بعد مباراة البحرين

رياضة 2019-11-19 | 17:12 10,897 مشاهدة انتهت مباراة المنتخب الوطني امام نظيره البحريني بالتعادل السلبي 0-0 والتي اقيمت على استاد عمان الدولي ضمن لقاءات الجولة السادسة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. واقميت مبارة اخرى ضمن ذات المجموعة اليوم الثلاثاء، بين هونغ كونك وكمبوديا وانتهت بفوز الاول بنتيجة 2-0 فيما استراح المنتخب الايراني بهذه الجولة. وبعد فيما يلي ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم:



1-العراق 11 نقطة

2- البحرين 9 نقاط

3- إيران 6 نقاط

4- هونغ كونغ 5 نقاط

5- كمبوديا 1 نقطة

1-العراق 11 نقطة2- البحرين 9 نقاط3- إيران 6 نقاط4- هونغ كونغ 5 نقاط5- كمبوديا 1 نقطة المحرر: محمد خليل

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