مجلس الوزراء يقرر تخفيض الرسوم الكمركية المفروضة على السيارات 'الهجينة'

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تخفيض الرسوم الكمركية المفروضة على السيارات الهجينة بنسبة 100% للسنة الاولى.

وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر بجلسة اليوم تخفيض الرسوم الكمركية المفروضة على السيارات الهجينة بنسبة 100% للسنة الاولى من اجل قيام الشركة المختصة بتخفيض اسعار السيارات الهجينة لتحفيز المواطن بانتقائها لما له من فوائد كبيرة من الناحية الاقتصادية والبيئية".

وأضاف البيان أنه "تمت الموافقة على تقرير لجنة وضع محددات لعدّ منطقة ما منكوبة وآلية معالجة مؤلفة من وزارة التخطيط".