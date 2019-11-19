جبهة الإنقاذ والتنمية: النجيفي لم يكن حاضرا باجتماع الامس في مقر الحكيم

وذكرت الجبهة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "بعض المواقع الإعلامية تداولت صور قادة سياسيين يوقعون على وثائق، مع تعليق يشير ان التوقيع هو على مقررات اجتماع القادة مساء امس في مقر الحكيم". وأضافت أنه "من ضمن الصور هناك صورة لإسامة النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية"، مبيناً أن "الصورة قديمة ولا علاقة لها باجتماع امس".

واوضحت الجبهة، ان "النجيفي لم يكن حاضراً في الاجتماع، وموقف الجبهة معلن عبر بيان رسمي".