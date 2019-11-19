أكدت جبهة الانقاذ والتنمية، الثلاثاء، عدم حضور رئيس الجبهة اسامة النجيفي في اجتماع القوى السياسية يوم أمس، بمقر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.
وذكرت الجبهة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "بعض المواقع الإعلامية تداولت صور قادة سياسيين يوقعون على وثائق، مع تعليق يشير ان التوقيع هو على مقررات اجتماع القادة مساء امس في مقر الحكيم". وأضافت أنه "من ضمن الصور هناك صورة لإسامة النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية"، مبيناً أن "الصورة قديمة ولا علاقة لها باجتماع امس".
واوضحت الجبهة، ان "النجيفي لم يكن حاضراً في الاجتماع، وموقف الجبهة معلن عبر بيان رسمي".
كانت هذه تفاصيل خبر جبهة الإنقاذ والتنمية: النجيفي لم يكن حاضرا باجتماع الامس في مقر الحكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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