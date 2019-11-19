عضو بالكونجرس: الإرهاب التحدي الأكبر لأمريكا في إفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عضو الكونجرس الأمريكي كريس اسمث، الثلاثاء، إن بلاده تواجه تحديا كبيرا في إفريقيا بصفة عامة والصومال على وجه الخصوص، عندما يتعلق الأمر بالإرهاب إلى جانب مكافحة الأمراض والتنمية.

وأضاف كريس، في جلسة استماع عقدت في الكونجرس حول ميزانية الدعم الأمريكي لإفريقيا، أن هناك الكثير من مشروعات الدعم الأمريكية لأفريقيا ومنها الصومال، رغم المعوقات الكثيرة.

وأوضح كويس أن تحدي الإرهاب يعد عائقا كبيرا يواجه التنمية وحقوق الإنسان، ويعوق بشكل كبير جهود التنمية التي تقدمها الدول المانحة، وخصوصا في الصومال.

من جانبها، أكدت شيرلي أنديرسون، مساعدة مدير وكالة الأمم المتحدة للتنمية الدولية، أن مكافحة الأمراض خاصة مرض الإيذر، يمتص الكثير من الميزانية الموضوعة من قبل الدول المانحة.

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وأشارت أندرسون، خلال جلسة الاستماع، إلى أن جنوب أفريقيا تعد تحدي كبير وخصوصا في مكافحة الأمراض، ملمحة إلى أنه تم تحقيق الكثير من التقدم في هذا السياق.

ولفتت أندرسون إلى أن التعليم يعد وخصوصًا تعليم الفتيات تعد أمر مهم في مواجهة الأمراض، وتطوير مستوي المعيشة وخصوصا مع الفتيات.