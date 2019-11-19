رئيس الأركان المصري يشيد بمعرض دبي للطيران: يحظى بتقدير العالم

أشاد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بمعرض دبي الدولي للطيران 2019.

جاء ذلك في بيان عقب عودته إلى القاهرة بعد الزيارة الرسمية للإمارات، لحضور فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض دبي الدولي للطيران 2019.

وتفقد فريد أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث المنظومات العالمية فى مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.





وقال رئيس الأركان المصري، وفق البيان، إن المعرض "يحظى بالتقدير من كل دول وشركات العالم وأصبح فرصة ينتظرها الجميع للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العالمية في تكنولوجيا الدفاع وعلوم الفضاء والطيران".

وعلى هامش المعرض، التقى رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.

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وحول اللقاء، قال إنه تناول أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.



من جانبه، أشاد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، وفق البيان المصري.





كما أشاد الحضور من الجانب المصري بالمعرض وما قدمه لهم من فرصة للاطلاع على كل ما هو جديد في المنظومات العالمية في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.

ويعد معرض دبي الدولي للطيران 2019 من أهم المعارض الدولية على مستوى العالم في مجال الطيران وعلوم الفضاء، ويضم المعرض العديد من العروض والابتكارات الفنية المتنوعة للعديد من الدول المشاركة.

وتأتي المشاركة المصرية بالمعرض في ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية في العالم، خاصة في مجال صناعة الطيران، حيث يتيح المعرض المجال في نقل وتبادل الخبرات في مجال علوم الطيران والفضاء.