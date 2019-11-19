"العفو الدولية": مقتل 106 متظاهرين في احتجاجات إيران

أعلنت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، مقتل 106 متظاهرين على الأقل في 21 مدينة خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران نتيجة الرفض الشعبي لزيادة أسعار الوقود.

وفي وقت سابق ناشدت المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (معارضة) الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قمع المحتجين من قبل قوات النظام الإيراني.



وذكر بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التي تتزعمها مريم رجوي أن أعداد جرحى احتجاجات البنزين بلغت 3 آلاف جريح على الأقل.

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وعلى الرغم من الإحصائيات غير الرسمية، لا يزال الصمت يخيم على النظام الإيراني بشأن الإعلان رسميا عن آخر حصيلة حول القتلى أو المصابين في الاحتجاجات.

وأظهرت مقاطع مصورة بثت عبر الإنترنت قبل فصل الخدمة داخل البلاد إطلاق عناصر قوات الأمن الإيرانية الرصاص بشكل مباشر ضد المحتجين والتصويب نحوهم من داخل مراكز أمنية.

ودخلت الاحتجاجات في إيران يومها الخامس وسط سقوط قتلى جدد برصاص قوات الأمن، فيما أضرم شبان النار في العديد من المصارف الحكومية في مدينة شيراز التي تعد المعقل الرئيس للمظاهرات.





وتتواصل الاحتجاجات داخل 50 مدينة إيرانية على الأقل بعد قرار رسمي بزيادة سعر البنزين لنحو 300%، وسط انتشار لقوات الأمن بكثافة في نطاق محافظات رئيسية أبرزها العاصمة طهران وأصفهان.

وتداول ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمروحيات عسكرية تحلق فوق مناطق داخل البلاد تسودها مظاهرات لمحتجين بسبب غلاء سعر البنزين.