الإمارات وإثيوبيا توقعان مذكرة لتعزيز التعاون العسكري

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وكالة أنباء الإماراتالثلاثاء 2019/11/19 07:56 م بتوقيت أبوظبي
وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع ووزير دفاع إثيوبيا
وقع محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، الثلاثاء، مع ليما ميقيرسا وزير دفاع إثيوبيا، مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون المشترك في المجال الدفاعي والعسكري وذلك خلال فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 في دورته السادسة عشرة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وشعبيهما، وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي والعسكري المشترك.
وأكد محمد بن أحمد البواردي أن هذه الاتفاقية تجسد حرص وزارة الدفاع على تعزيز علاقات الشراكة مع شركائها والتزامها في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين.
من جانبه، أكد وزير دفاع إثيوبيا حرص وزارة الدفاع على تعزيز ودعم علاقات التعاون المشتركة بين البلدين بما يخدم مصالحهما.
وكما استقبل محمد بن أحمد البواردي، على هامش فعاليات المعرض، كلا من مارينا بندش وزيرة دفاع البوسنة والهرسك، وزبيدة جلال وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستاني، وأسدالله خالد وزير الدفاع الأفغاني، وبريدراغ بوسكوفيش وزير دفاع الجبل الأسود، وناصر خضر رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الدنماركي، والوفود المرافقة لهم.
واستعرض خلال اللقاءات مع الضيوف علاقات التعاون بين الإمارات ودول أعضاء الوفود الزائرة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة، إضافة إلى الشؤون ذات الصلة بالمجالات العسكرية والدفاعية.
وتبادل محمد بن أحمد البواردي مع الضيوف الحديث حول أهمية معرض دبي للطيران كونه يعد واحدا من أكبر وأنجح المعارض الدولية المتخصصة في صناعة الطيران، ومنصة عالمية لأحدث التقنيات والمنتجات في القطاع الجوي المدني والدفاعي، والقطاع الفضائي.
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