أفغانستان تعلن الانتصار على "داعش" الإرهابي

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، الثلاثاء، إن قوات الأمن "محت" إرهابيي تنظيم داعش في أفغانستان، حيث استسلم أكثر من 600 داعشي مع أسرهم للحكومة الأفغانية خلال الأسابيع الماضية.



وأكد مسؤولون أن الهجمات الجوية للقوات الأفغانية وقوات التحالف بخلاف قلة الدعم المالي وانخفاض الحالة المعنوية لداعش أجبرت التنظيم على الاستسلام.

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وقال غني، خلال تجمع لزعماء قبال ومسؤولين في جلال آباد وذلك بعد ساعات من تبادل للمحتجزين مع حركة طالبان الذي أنعش الآمال بتوقف العنف في البلاد إنه "لم يكن أحد يصدق قبل عام أننا سنصمد ونعلن اليوم أننا محونا داعش".

وأضاف "الآن وبعد استسلام مسلحي داعش أطلب من السلطات أن تعامل أسرهم بشكل إنساني".

وشهدت مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار موجة من الهجمات الانتحارية خلال السنوات الأخيرة أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

وتقول الحكومة إن من بين الإرهابيين الذين تحتجزهم أجانب من باكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وإيران وأذربيجان وقازاخستان والمالديف.