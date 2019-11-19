ولي عهد أبوظبي ورئيس زيمبابوي يبحثان الصداقة والتعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، الذي وصل العاصمة أبوظبي.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس زيمبابوي، الذي يزور الإمارات لحضور "منتدى الأعمال الأفريقي العالمي" في دبي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
كما استعرضا، خلال اللقاء الذي عقد في متحف اللوفر، العلاقات الإماراتية - الأفريقية وما تشهده من نماء على المستويات المختلفة والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن القضايا محل الاهتمام المشترك.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الزيمبابوي في الإمارات، فيما قدم الأخير خالص عزائه ومواساته في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لما أبداه رئيس زيمبابوي من مشاعر طيبة.
حضر اللقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
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