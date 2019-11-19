روحاني: مستعدون لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع كمبوديا

أكد الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ لدى استقباله سفير ​كمبوديا​ غير المقيم في ​طهران​ اونغ سيان "استعداد طهران لتوطيد العلاقات الاقتصادية و​القطاع الخاص​ مع كمبوديا"، مشيراً إلى أن "كمبوديا تستطيع أداء دور طيب في تنمية التعاون بين ايران ورابطة بلدان ​جنوب شرق آسيا​".

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