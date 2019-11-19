قالن: التاريخ سيثبت أن عملية نبع السلام كانت ناجحة كسابقاتها

أكّد المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ابراهيم قالن، في ​مؤتمر​ صحفي، أن " القمة التركية-الأميركية تكللت بالنجاح بالرغم من الدعاية الإعلامية السوداء"، مشيرًا الى أن "التاريخ سيثبت أن عملية نبع السلام كانت ناجحة كسابقاتها".

ولفت قالن الى أن "​تركيا​ دولة فعالة داخل حلف الناتو لكن الأجواء داخل الحلف غير إيجابية".

