قالن: التاريخ سيثبت أن عملية نبع السلام كانت ناجحة كسابقاتها

أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن، في مؤتمر صحفي، أن " القمة التركية-الأميركية تكللت بالنجاح بالرغم من الدعاية الإعلامية السوداء"، مشيرًا الى أن "التاريخ سيثبت أن عملية نبع السلام كانت ناجحة كسابقاتها".
ولفت قالن الى أن "تركيا دولة فعالة داخل حلف الناتو لكن الأجواء داخل الحلف غير إيجابية".
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