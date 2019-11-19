السيسي ناقش تعزيز التعاون العسكري مع وزيرة الدفاع الألمانية

اعلن المتحدث باسم رئاسة مصر بسام راضي، ان الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ناقش تطوير التعاون العسكري بين ​القاهرة​ و​برلين​ خلال لقائه مع وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور. واشار راضي الى ان "السيسي أكد على حرص مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصعد خلال الفترة المقبلة في المجال العسكري في ضوء ما يتعرض له ​الشرق الأوسط​ والمنطقة من تحديات كبيرة تفرض على مصر مسؤوليات ضخمة في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية"، مشيرا الى أن "اللقاء شهد التباحث بشأن آخر مستجدات الوضع في سوريا وليبيا، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار".

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